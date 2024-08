Es läuft nicht rund! Dresdner ADFC-Chef ist seinen Job los

Edwin Seifert (52) verliert seinen Posten als Dresdner ADFC-Geschäftsführer. © Thomas Türpe

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Dresden trennt sich von seinem Geschäftsführer Edwin Seifert (52).

"Nach über vier Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit für die Interessen des Radverkehrs in Dresden gehen der Vorstand des ADFC Dresden und ich wieder getrennte Wege. Diese Trennung bedaure ich sehr, ich habe mich sehr gern im Rahmen des ADFC für den Radverkehr in dieser Stadt engagiert", sagte Seifert am gestrigen Dienstag dazu.