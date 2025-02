Verdi ruft für Mittwoch zu Warnstreik in Dresden auf: Öffentlicher Dienst betroffen!

Von Sophia-Caroline Kosel

Dresden - Nach der ergebnislosen zweiten Tarifrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen soll es in Sachsen weitere Arbeitsniederlegungen geben. Schon für diesen Mittwoch hat die Gewerkschaft Verdi zu einem ganztägigen Warnstreik in Dresden aufgerufen, wie sie am Abend mitteilte.