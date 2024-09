Verkehrsversuch Carolabrücke gestartet - Chaos im Verkehr?

Verkehrsversuch gestartet: Viele Radler nutzten am Morgen die neue Radspur auf der Carolabrücke, aber längst nicht alle. © Holm Helis

Im Vorfeld befürchteten auch Stadträte massiven Stau - TAG24 hat sich im morgendlichen Berufsverkehr selbst ein Bild gemacht.

Das befürchtete Stauchaos blieb am heutigen Montag früh aus. Rund um den Carolaplatz und in den Zufahrtsstraßen rollte der Auto-Verkehr problemlos. Als Grund für den neuen Radweg führte Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne) Konflikte zwischen Radlern und Fußgängern auf dem bereits vorhandenen gemeinsamen, aber weniger breiten Weg auf dem westlichen Brückenzug an.

Eine entscheidende Frage wird sein, wie viele Radler die neu markierte Spur neben den Autos überhaupt nutzen. Täte das jeder Zweite, wäre das fürs Rathaus ein Erfolg - heute hielt es sich geschätzt die Waage.

"Ich finde den vorhandenen Weg nicht zu eng, fahre ihn gerne", sagt Freia Benade (42). Auch Clemens Kämpf (42) nutzt den alten Weg: "Hier bin ich klar von den Autos getrennt. Ich werde den neuen Radweg aber mal austesten", sagt der Kaufmann.