Vincent will mehr! Kleiner Straßenbahn-Fan kommt ganz groß raus

Dresden - Der kleine Vincent (7) hat keine Hand frei. Mit der einen drückt er eine Schaumstoff-Straßenbahn an seine Brust. In der anderen Hand hält er ein Plastikmodell einer alten Tatra-Bahn. Mit einem Adress-Aufkleber darauf, falls er sie mal irgendwo vergisst. "Ich werde mal Straßenbahnfahrer", sagt Vincent selbstbewusst. Daran gibt's nichts zu zweifeln.

"Am liebsten fahre ich mit der Drei zu Oma und Opa", erzählt Vincent, der im Straßenbahn-Museum so gut wie zu Hause ist. "Aber ich fahre auch in den Kindergarten mit der Straßenbahn" - und nächstes Jahr zur Schule. Bis dahin will Mama Sylvia noch das Kinderzimmer umkrempeln, Platz schaffen für Vincents Bahnmodelle und Bücher.

"Ich will es in einen Bus oder eine Straßenbahn verwandeln. In den DVB-Farben Gelb und Schwarz", plant die Mama den "nächsten Halt".