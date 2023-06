Von "TripAdvisor" ausgezeichnet: Bestes Luxushotel steht in Dresden!

Dresden - " Das beste Hotel, in dem wir jemals waren" - das ist nur eine Bewertung von vielen. Doch sie bringt auf den Punkt, was die Reiseplattform "TripAdvisor" nun offiziell verkündet.

Machen ihre Gäste glücklich (v.l.): Azubi Isabel Ull Galaz (17), Direktor Ralf Kutzner (64) und Mitarbeiterin Cornelia König (40). © Petra Hornig

Das Dresdner Relais & Châteaux Hotel Bülow Palais ist das am besten bewertete Luxushotel in ganz Deutschland!

Dafür wurde es mit dem "Travellers' Choice Best of the Best Award 2023" geehrt.

Mehr als 600 Bewertungen verzeichnet das 5-Sterne-Superior-Haus auf der Königstraße auf der Plattform, die weltweit mehr als 1,5 Millionen Hotels analysiert.

Bewertet werden Lage, Sauberkeit, Service, Preis-Leistungs-Verhältnis. In allen Kategorien sahnte das privat geführte Bülow Palais Spitzennoten ab.

Kein deutsches Top-Hotel wurde kontinuierlich besser bewertet.

"Das ist ein Arbeitssieg unserer Mitarbeiter", jubelte Hoteldirektor Ralf J. Kutzner (64).