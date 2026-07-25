Von wegen Ferien! In diesen Schulen wird gearbeitet

Dresden - Die unterrichtsfreien Sommerferien nutzt die Stadt traditionell für Bau-, Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an ihren Schulen. Etwa 1,3 Millionen Euro fließen in zehn größere Projekte mit dem Ziel, die Schulgebäude zu erhalten und die Lernbedingungen für Schülerinnen und Schüler weiter zu verbessern.

In der Schule "Am Leubnitzbach" Dresden wurden Räume modernisiert und für das Modellprojekt "Escape to school" hergerichtet. Ein Schulprojekt widmet sich auch dem bewegten Lernen auf Rollbrettern. © Bildmontage: Ove Landgraf, PR

Die Projekte stehen laut Rathaus stellvertretend für zahlreiche Arbeiten, die während der Sommerferien an Dresdens Schulen stattfinden. "Parallel dazu werden an vielen weiteren Standorten technische Anlagen gewartet, Reparaturen durchgeführt und kleinere Modernisierungen umgesetzt", sagt ein Sprecher.

In der Schule "Am Leubnitzbach" Dresden wurden mehrere Räume modernisiert und für das Modellprojekt "Escape to school" hergerichtet.

Dafür investierte die Stadt rund 250.000 Euro. Einmal wöchentlich vermittelt eine Lehrkraft Basiskompetenzen der Kernfächer durch Nutzung alternativer Unterrichtsformen wie Stationslauf oder bewegtes Lernen auf Rollbrettern.