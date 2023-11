Abgeordneter stiftet seinen Foto-Schatz von der großen Flut

Land unter am Dresdner Hauptbahnhof - auch dieses Bild gehört zu den Fotos, die Ingo Flemming (55) am 17. August 2002 mit seiner Spiegelreflexkamera schoss. © Ingo Flemming, Thomas Türpe

Private Schnappschüsse des heutigen CDU-Landtagsabgeordneten Ingo Flemming (55), der damals mit dem Fahrrad seine absaufende Heimatstadt durchquerte und teils bizarre Bilder schoss.



An diesen 17. August 2002 erinnert sich Ingo Flemming noch ganz genau.

"Ich habe damals noch an der TU Dresden gearbeitet und war am Morgen mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit. An der Nossener Brücke stand das Wasser der Weißeritz schon so hoch, dass ich meine Schuhe ausziehen musste und barfuß ins Institut watete."

Dort habe er sich vom Direktor den Tag freigeben lassen. "Ich habe gespürt, dass es eine besondere Situation ist, und bin mit meiner Spiegelreflexkamera losgezogen", so Flemming.

Das bizarrste Bild bot sich dem Bauingenieur am Hauptbahnhof. "Von hinten drückte die Weißeritz hinein und vorne schoss das Wasser anderthalb Meter hoch aus den Türen." Wie ein großer Duschkopf sei der Bahnhof gewesen, sagt Flemming im Gespräch mit TAG24.

Das nächste bizarre Bild gab's am Wiener Platz: "Dort waren ja damals die großen Baugruben - die waren geflutet, die Baucontainer schwammen herum wie Schiffe."