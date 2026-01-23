Wander-Ausflug in Dresden endet dramatisch: Frau muss per Hubschrauber gerettet werden

Dresden - Eine Frau wollte am Donnerstag im Zschonergrund in Dresden wandern - doch vereiste Wege wurden ihr zum Verhängnis.

Im Zschonergrund stürzte die 72-jährige Frau auf vereisten Wegen. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Wie die Feuerwehr Dresden berichtet, war die 72-Jährige zunächst mit ihrem Ehemann in Ockerwitz unterwegs.

Als dieser schließlich zur nahe gelegenen Wohnung zurückkehrte, setzte sie ihre Wanderung allein fort - und stürzte auf dem glatten Gelände, wobei sie sich eine Fraktur am linken Sprunggelenk zuzog.

Sie informierte telefonisch ihren Mann, der daraufhin sofort den Notruf wählte.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr machten sich umgehend mit einem Rettungsrucksack auf die Suche nach der Frau. Weitere Feuerwehrkräfte sowie die Besatzung eines Rettungswagens rückten mit medizinischem Equipment, persönlicher Schutzausrüstung und einer Korbtrage nach.

Dank der Ortskenntnisse des Ehemanns konnte der Aufenthaltsort der Frau schnell bestimmt werden. Der Weg zu ihr gestaltete sich jedoch aufgrund des steilen und vereisten Geländes äußerst schwierig.