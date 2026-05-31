Wanderfalke von Kirchdach gerettet, doch es gibt kein Happy End

Dresden - Am mangelnden Einsatz lag es nicht: Passanten hatten die Feuerwehr am Samstagvormittag alarmiert, dass sich ein Wanderfalke am Dach der Garnisonkirche an der Stauffenbergallee in hilfloser Lage befand.

Einen solchen Wanderfalken holte die Polizei von der Garnisonkirche. (Symbolfoto) © imago/imagebroker

Die Feuerwehr rückte gegen 10.45 Uhr mit vier Kameraden und der Drehleiter aus. Oben stellte sich heraus, dass der Vogel sich mit dem Bein zwischen Dachblech und Blitzableiter verfangen hatte.

Die Feuerwehr befreite ihn, übergab ihn der Dresdner Wildvogelauffangstation.

Doch dort konnte man nicht mehr viel für den Falken tun. "Wir müssen ihn leider einschläfern", bestätigte Mitarbeiterin Julia Blachnicki (28) gegenüber TAG24.