Wackerbarth-Agave will nur einmal blühen, bevor sie stirbt

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Schloss Wackerbarth ist für seine Weinreben bekannt. Doch dieser Tage sticht eine besondere Pflanze im Garten ins Auge: eine 35 Jahre alte Agave.

Von Jacqueline Grünberger

Radebeul - Schloss Wackerbarth ist für seine Weinreben bekannt. Doch dieser Tage sticht eine besondere Pflanze im Garten ins Auge: Eine 35 Jahre alte Agave streckt ihren etwa vier Meter hohen Blütenstand zu den Radebeuler Weinbergen empor. Das Besondere: Das passiert in den hiesigen Klimagefilden so gut wie nie.

Gärtnerin Brigitte Münch (41) ist gespannt, wie sich die Agave in den nächsten Wochen entwickeln wird: "Wie der 'Todes-Prozess' ablaufen wird, wissen wir noch nicht, da es auch für uns das erste Mal ist."
Gärtnerin Brigitte Münch (41) ist gespannt, wie sich die Agave in den nächsten Wochen entwickeln wird: "Wie der 'Todes-Prozess' ablaufen wird, wissen wir noch nicht, da es auch für uns das erste Mal ist."  © Norbert Neumann

Beheimatet ist das Sukkulenten-Gewächs eigentlich rund um Mexiko. "Bei unserem gemäßigten Klima ist es also eher selten, dass eine Blüte entsteht. Wenn überhaupt, nach 30 bis 50 Jahren", erklärt Wackerbarth-Sprecher Martin Junge (41).

In der barocken Schlossanlage lebt die Agave nun schon seit 15 Jahren: "Mitgebracht hatte sie unser damaliger Weinbauleiter."

Eine, die sich seit der ersten Stunde um die Pflanze kümmert, ist Gärtnerin Brigitte Münch (41): "Das gesamte Team pflegt sie natürlich. Viel braucht sie nicht: Je nach Wetter wird sie gegossen und über den Winter eingelagert."

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Doch auch das Elbtal-Klima könnte Einfluss gehabt haben: "Mit rund 1900 Sonnenstunden pro Jahr gibt es hier etwa 130 Sonnenstunden mehr als im Bundesdurchschnitt", so Sprecher Junge.

Zum 190. Sektjubiläum: Gelbe Pracht mit bis zu 9000 Einzelblüten

Auch niedrigere Temperaturen könnten in den kommenden Wochen dem Blütenstand nichts mehr anhaben.
Auch niedrigere Temperaturen könnten in den kommenden Wochen dem Blütenstand nichts mehr anhaben.  © Norbert Neumann

Das große Finale vermutet Gärtnerin Münch dann Ende Juni oder Anfang Juli. Bis dahin kann der Blütenstand noch bis zu zehn Meter erreichen: "Dann ist eine gelbe Blütenpracht mit bis zu 9000 Einzelblüten zu sehen." Dieses Spektakel hält etwa vier Wochen an.

Doch das Schicksal der Pflanze findet anschließend ein morbides Ende: "Sie steckt gerade all ihre Kraft in den Blütenstand und geht dann ein", erklärt der Wackerbarth-Sprecher.

Dass die Sukkulente sich ihre Blüte ausgerechnet für das 190. Sektjubiläum bereitgehalten hat, rührt die Verantwortlichen: "Wir freuen uns sehr. Immerhin steht die Agavenblüte als Zeichen des Glücks ..."

Titelfoto: Norbert Neumann

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