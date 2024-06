Dresden warnt Wildbader: Im Wasser lauern allerlei Gefahren

Dresden - Bald soll es in Dresden wieder wärmer und sonniger werden. Das Rathaus nimmt diesen Ausblick zum Anlass, Dresdner vorm Baden an Flüssen, Bächen und Kiesseen zu warnen.

Dieser Fall schockte die Menschen am Kiessee in Zschieren: Im Sommer 2021 fanden Taucher der Polizei in 2,50 Meter Tiefe die Leiche eines 19-Jährigen. © Roland Halkasch

Denn Obacht: Im Wasser lauern allerlei Gefahren. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Unfällen, mitunter tödlich.

So tauchte im Juni 2021 ein Dresdner (†19) beim Schnorcheln in der Kiesgrube Zschieren nicht wieder auf. Später entdeckten die Rettungskräfte an der "wilden Badestelle" die Leiche des Mannes.

Die Verwaltung mahnt deshalb alle Wassergänger: "Wer Badeverbote missachtet, begibt sich in Lebensgefahr."

Gefahren gibt es viele: unberechenbare Strömungen, Wellengang und Sog über Pflanzen und Gegenstände unter der Wasseroberfläche bis hin zur Wasserqualität (etwa durch eine hohe Keimbelastung).