Warum es diesen Immobilien-Millionär aus Sachsen nach Thailand zieht

Robert Memmler (38) weiß, wie man Immobilien mit Gewinn macht. Sein Wissen gibt er in der ZDF-Serie "Immo-Helden - Clever renoviert, gut verkauft" weiter. © ZDF/Thuvar Soundararajah

Genau das ist auch das Motto der neuen ZDF-Serie "Immo-Helden", die am 14. Mai (19.25 Uhr) startet. Robert berät und coacht die Kandidaten der ersten Staffel (fünf Folgen) - über seinen YouTube-Kanal "ImmoRob" war das ZDF auf ihn aufmerksam geworden.

"Am 4. Januar 2020 bin ich damit online gegangen. Und das Verrückte ist: Seither ruft mich jeden Tag jemand an, der mir seine Immobilie verkaufen möchte. Ich muss also nicht auf Akquise", freut sich Robert.

Fast alle seine Wohnungen und Häuser befinden sich in Dresden und Umgebung. "Dresden ist eine Stadt, die wächst. Lage und Preise sind gut. Und auch die Mieten entwickeln sich gut."

Er selbst wohnt seit sieben Jahren in einer Dresdner 4-Zimmer-Eigentumswohnung mit großer Terrasse. "Ich habe sie mir um- und ausgebaut. Jetzt hat sie Loftcharakter."