Was für ein Glück! Der Dresdner Zwinger hat seine Fortuna zurück

Dresden - Pünktlich zum 100. Geburtstag der Zwingerbauhütte bekommt der Zwinger viele Skulpturen zurück. Am Donnerstag wurden "Fortuna" und "Perseus" sowie 20 weitere große, je rund 750 Kilogramm schwere Sandsteinfiguren per Lkw und Kran angeliefert.

Er ist seit fünf Jahren Chef der Zwingerbauhütte und weiß, dass nach den vielen Schönheitskuren nur noch wenig Originales am Zwinger ist.

Nicht nur in der Wahrnehmung von Touristen und Dresdnern gleicht der Zwinger einer Dauerbaustelle. "Wir erhalten den Wert des Gebäudes. Das passiert schon so seit Jahrhunderten", sagte Kai Uwe Beger (51) schon im Sommer.

Vorsichtig wird die Sandsteinfigur via Kran vom Laster in die Höhe gehievt. © Foto Koch

Die Kopien und restaurierten Originale werden in alter Handwerkstechnik wie vor 300 Jahren in der Zwingerbauhütte in der Packhofstraße von zehn Steinbildhauern und Steinmetzen gefertigt.

Die Zwingerbauhütte wurde am 1. November 1924 unter der Leitung des ersten Zwingerbaumeisters Hubert Georg Ermisch (1883-1951) gegründet.

Sie sorgt dafür, dass sich der Zwinger bis heute so glanzvoll präsentiert wie zu Zeiten von August dem Starken (1670-1733).

Die Zwingerbauhütte behob massive Schäden durch die Bombardierung 1945 ebenso erfolgreich wie jene, die Witterung und Zeit hervorrufen.

Sie wurde 2020 mit 17 weiteren Bauhütten aus fünf Ländern zum "Immateriellen Kulturerbe der UNESCO" erhoben.