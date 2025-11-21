Was machen Monet, van Gogh und Klimt in der Altmarkt-Galerie?

Dresden - "Vom Licht zum Glanz" - so umreißt die immersive Ausstellung das Schaffen der drei Maler-Ikonen Claude Monet, Vincent van Gogh und Gustav Klimt.

Projektleiterin Mandy Streit (45) und Art Director Anthony Stavchansky (33) freuen sich auf viele Besucher. © PR/Michael Schmidt

Die Meisterwerke der drei Künstler sind ab Freitag bis 31. Mai als multimediale Schau in der Dresdner Altmarkt-Galerie zu erleben.

Wo früher Intecta-Möbel und danach Viba-Nougat verkauft wurde, lädt nun eine 45-minütige Kunstprojektion samt eigens kuratierter Klangwelt zum Verweilen ein.

"Wie freuen uns, dass nach zwei Jahren Leerstand wieder Leben in die beiden Etagen einzieht", so Galerie-Manager Christian Polkow (44).

Ausstellungskonzept und Projektionen hat Art Director Anthony Stavchansky auf die denkmalgeschützten zwei Etagen samt Galerie in akribischer Kleinarbeit zugeschnitten. "Es war deutlich schwieriger, als die Schau in einer großen Halle zu installieren", so Stavchansky.

Er hat's geschafft. Monets Seerosen breiten sich über die Wände ebenso aus wie van Goghs flimmernde Nachtbilder und die dekorative Goldpracht Klimts.