Was machen Monet, van Gogh und Klimt in der Altmarkt-Galerie?
Dresden - "Vom Licht zum Glanz" - so umreißt die immersive Ausstellung das Schaffen der drei Maler-Ikonen Claude Monet, Vincent van Gogh und Gustav Klimt.
Die Meisterwerke der drei Künstler sind ab Freitag bis 31. Mai als multimediale Schau in der Dresdner Altmarkt-Galerie zu erleben.
Wo früher Intecta-Möbel und danach Viba-Nougat verkauft wurde, lädt nun eine 45-minütige Kunstprojektion samt eigens kuratierter Klangwelt zum Verweilen ein.
"Wie freuen uns, dass nach zwei Jahren Leerstand wieder Leben in die beiden Etagen einzieht", so Galerie-Manager Christian Polkow (44).
Ausstellungskonzept und Projektionen hat Art Director Anthony Stavchansky auf die denkmalgeschützten zwei Etagen samt Galerie in akribischer Kleinarbeit zugeschnitten. "Es war deutlich schwieriger, als die Schau in einer großen Halle zu installieren", so Stavchansky.
Er hat's geschafft. Monets Seerosen breiten sich über die Wände ebenso aus wie van Goghs flimmernde Nachtbilder und die dekorative Goldpracht Klimts.
Ausstellung ist täglich geöffnet
Über 150 Gemälde lassen Impressionismus und Jugendstil auf den Leinwänden aufleben. Besucher können sich während der Show, die in Dauerschleife läuft, frei durch die Räume bewegen.
"Diese Ausstellung ist wie ein Dialog mit der Kunst - ein Gespräch, das bewegt, klingt und berührt", so Mandy Streit (45), Projektleiterin der DDV-Mediengruppe.
Die Ausstellung ist täglich 10 bis 19 Uhr geöffnet, Eintritt: 16/14/8 Euro, Familienkarte 40 Euro. Infos: monet2klimt.com.
Titelfoto: PR/Michael Schmidt