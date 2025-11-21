 537

Was machen Monet, van Gogh und Klimt in der Altmarkt-Galerie?

In der Altmarkt-Galerie gibt es bis Ende Mai eine immersive Ausstellung über die drei Maler-Ikonen Claude Monet, Vincent van Gogh und Gustav Klimt.

Von Katrin Koch

Dresden - "Vom Licht zum Glanz" - so umreißt die immersive Ausstellung das Schaffen der drei Maler-Ikonen Claude Monet, Vincent van Gogh und Gustav Klimt.

Projektleiterin Mandy Streit (45) und Art Director Anthony Stavchansky (33) freuen sich auf viele Besucher.
Projektleiterin Mandy Streit (45) und Art Director Anthony Stavchansky (33) freuen sich auf viele Besucher.  © PR/Michael Schmidt

Die Meisterwerke der drei Künstler sind ab Freitag bis 31. Mai als multimediale Schau in der Dresdner Altmarkt-Galerie zu erleben.

Wo früher Intecta-Möbel und danach Viba-Nougat verkauft wurde, lädt nun eine 45-minütige Kunstprojektion samt eigens kuratierter Klangwelt zum Verweilen ein.

"Wie freuen uns, dass nach zwei Jahren Leerstand wieder Leben in die beiden Etagen einzieht", so Galerie-Manager Christian Polkow (44).

Dresden: Superblitzer wechselt die Elbseite: Hier knipst er jetzt Fotos
Dresden Lokal Superblitzer wechselt die Elbseite: Hier knipst er jetzt Fotos

Ausstellungskonzept und Projektionen hat Art Director Anthony Stavchansky auf die denkmalgeschützten zwei Etagen samt Galerie in akribischer Kleinarbeit zugeschnitten. "Es war deutlich schwieriger, als die Schau in einer großen Halle zu installieren", so Stavchansky.

Er hat's geschafft. Monets Seerosen breiten sich über die Wände ebenso aus wie van Goghs flimmernde Nachtbilder und die dekorative Goldpracht Klimts.

Im "Saal" können Besucher sitzend oder flanierend die Kunstprojektion genießen.
Im "Saal" können Besucher sitzend oder flanierend die Kunstprojektion genießen.  © PR/Michael Schmidt

Ausstellung ist täglich geöffnet

Über 150 Gemälde lassen Impressionismus und Jugendstil auf den Leinwänden aufleben. Besucher können sich während der Show, die in Dauerschleife läuft, frei durch die Räume bewegen.

"Diese Ausstellung ist wie ein Dialog mit der Kunst - ein Gespräch, das bewegt, klingt und berührt", so Mandy Streit (45), Projektleiterin der DDV-Mediengruppe.

Die Ausstellung ist täglich 10 bis 19 Uhr geöffnet, Eintritt: 16/14/8 Euro, Familienkarte 40 Euro. Infos: monet2klimt.com.

Titelfoto: PR/Michael Schmidt

Mehr zum Thema Dresden Lokal: