Ukrainisches Haus: Welchen Einfluss nahm der Botschafter?

Dresden - Statt einen gibt es nun zwei Betreiber: Laut Stadtverwaltung teilen sich seit Oktober die Vereine Plattform und Ausländerrat die Aufgaben im neu geschaffenen Ukrainischen Haus. Doch lief bei der Vergabe alles korrekt?

Das Ukrainische Haus soll Ukrainer bei der Integration in den Arbeitsmarkt unterstützen. (Symbolfoto) © Holm Helis

Rückblick: Im Mai startete die Verwaltung ein Bewerbungsverfahren für den Betrieb des Hauses.

Träger und Initiativen konnten beim Sozialamt ihr Interesse bekunden und mussten dafür ein Konzept vorlegen.

Am Ende setzte sich der Ausländerrat mit der höchsten Gesamtpunktzahl gegen die Konkurrenz durch und erhielt den Zuschlag.

Offenbar sehr zum Unmut des ukrainischen Botschafters in Deutschland, Oleksii Makeiev (49).

Er rief kurzerhand im Dresdner Rathaus an und besprach die Angelegenheit mit OB-Vize Jan Donhauser (56, CDU).