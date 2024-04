Wegen Gleisarbeiten: Diese Linie fährt ab Montag verkürzt

Ab kommender Woche kommt es zu mehreren Bauarbeiten auf der Königsbrücker Landstraße, die Verkürzung einer Straßenbahnlinie ist die Folge.

Von Emelie Herrmann

Dresden - In der kommenden Woche kommt es in Dresden zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr. Ab Montag, dem 29. April, 4.30 Uhr bis Donnerstag, den 9. Mai, 1.00 Uhr verkehrt die Straßenbahnlinie 7 verkürzt.

Aufgrund von Bauarbeiten verkehrt die Straßenbahnlinie 7 ab kommenden Montag verkürzt. © Steffen Fuessel Die Linie 7 aus Richtung Pennrich kommend, fährt planmäßig bis zur Haltestelle "Hellersiedlung" und endet bereits in der Gleisschleife Infineon Süd. Ersatzweise pendeln Busse als "EV11" zwischen Hellersiedlung und Weixdorf. Die Buslinie 77, die nach Marsdorf fährt, wird statt über die Straße Zur Wetterwarte über die Grenzstraße umgeleitet. Dresden Lokal Verkehrsversuch vorbei! Vollsperrung am und auf dem Blauen Wunder Grund für die Verkürzung der Strecke sind laut DVB mehrere Baustellen am Straßenbahngleis der Königsbrücker Landstraße. Das Gleis wird in Höhe der Einmündung Grenzstraße, sowie in Höhe der Einmündung Zur Wetterwarte repariert und der Unterbau neu verdichtet. Gleichzeitig wird an der Gleisschleife Weixdorf die Stellvorrichtung ausgetauscht.