Weihnachtsbaum in Dresden entsorgen: Hier könnt Ihr sie bis Sonntag gratis loswerden

Die Weihnachtsbaumsammlung der Stadt läuft vom 30. Dezember bis zum 10. Januar. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa

Die genauen Abgabestellen sind im Internet unter dresden.de/abfall sowie im Themenstadtplan dresden.de/stadtplan/abfall zu finden.



In den Ortschaften Langebrück, Schönfeld-Weißig und Weixdorf stehen am 13. Januar 2024, vormittags an vier Standplätzen Entsorgungsfahrzeuge bereit.

Wichtig dabei sei, dass die Bäume keinen Weihnachtsschmuck mehr haben und nicht in Plastiktüten stecken, so die Stadt. Denn die Bäume würden anschließend zu Holzhackschnitzeln zerkleinert und als Brennstoff genutzt.

Alternativ können die Bäume auch zu den städtischen Wertstoffhöfen und Annahmestellen für Grünabfälle gebracht werden. Auf den Wertstoffhöfen können die Bäume noch bis Ende Januar gebührenfrei abgeben werden.