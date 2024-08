Weil sie immer öfter in unsere Wohnungen flattern: Dresdner Rathaus gibt Fledermaus-Tipps

Dresden - Sie schwärmen wieder aus und sorgen dabei manchmal für Aufregung: In den vergangenen Monaten häuften sich die Meldungen über Fledermäuse in Dresdner Wohnungen. Nicht ungewöhnlich - jetzt lädt der NABU am Wochenende ganz gezielt zu Fledermaus-Touren in ganz Sachsen .

"Solche Vorfälle sind in den Monaten August und September nicht ungewöhnlich", erklärt ein Stadtsprecher. "In dieser Zeit suchen Fledermäuse, insbesondere Jungtiere, nach geeigneten Quartieren. Dabei können gekippte Fenster eine besondere Anziehungskraft ausüben, da sie für die Tiere wie Eingänge zu einem geschützten Hohlraum wirken."

Es war wohl das Highlight für die Kleinen: Eine Mückenfledermaus hatte sich in eine Dresdner Kita verirrt, konnte nach kurzer Stärkung aber freigelassen werden.

Wer die kleinen Segler einmal in freier Wildbahn erleben möchte, hat zur "Internationalen Batnight" die Gelegenheit dazu: Der NABU Sachsen lädt am Freitag und am Sonntag zu mehreren Veranstaltungen.

So gibt es am Sonnabend, 20 Uhr bis 22 Uhr, eine Exkursion mit Detektorerfassung an der NABU-Naturschutzstation Rotes Haus (Schlossallee 44) im Moritzburger Ortsteil Friedewald. Alle Veranstaltungen unter: sachsen.nabu.de.