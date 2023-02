Sali A. (29) ist wieder da - Fahndung beendet!

Sali A. (29) ist wieder aufgetaucht. © Polizeidirektion Dresden

Der Vermisste war zuletzt in seiner Unterkunft an der Bobersbergstraße in Großenhain (Landkreis Meißen) gesichtet worden, teilte die Polizeidirektion Dresden am Montag mit.

Die Suche nach dem 29-Jährigen an möglichen Aufenthaltsorten blieb zunächst erfolglos und so bat die Polizei Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe.

Sali A. wurde wie folgt beschrieben:

circa 1,70 Meter groß

schlank

schulterlange Rastalocken

schwarze Jeans

grüne Jacke

blaue Badeschuhe

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, wurden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.