"Katze Q": Besonderer Escape Room in Dresden eröffnet!

In den Technischen Sammlungen in Dresden hat ein neuer Escape-Room eröffnet.

Von Heiko Nemitz

Dresden - Die Lernspiel-App "Katze Q" soll Kinder für Quantenphysik begeistern. Jetzt gibt es das digitale Game auch in der Realität: Am Donnerstag wurde in den Technischen Sammlungen "Katze Q - Ein Quanten-Adventure" eröffnet. Die begehbare Kiste ist der erste Escape Room zur Quantenphysik für Kinder in Deutschland.

"Katze Q" in den Technischen Sammlungen ist Deutschlands erster Escape-Room zur Quantenphysik für Kinder in Deutschland. © Holm Helis "Wir öffnen hier eine ganz berühmte Kiste", sagt Roland Schwarz, Direktor der Technischen Sammlungen. Er bezieht sich auf ein populäres Gedankenexperiment des Nobelpreisträgers Erwin Schrödinger (1887-1961) aus dem Jahr 1935: Stecke man eine Katze in eine Kiste und verschließe diese, dann könne das Tier lebendig und zugleich tot sein, so sein Beispiel für einen Grundsatz der Quantenmechanik. Dieser besagt, dass sich Objekte in Zerfallsprozessen zur gleichen Zeit in unterschiedlichen Zuständen befinden können, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Nicht zuletzt die US-Sitcom "The Big Bang Theory" brachte "Schrödingers Katze" einem breiten Publikum nahe. Dresden Lokal "Letzte Generation" blockiert Blaues Wunder mit Protestmarsch Darauf basierend hatten Wissenschaftler des gemeinsamen Exzellenzclusters ct.qmat der Unis Dresden und Würzburg mit Game-Designer Philipp Stollenmayer "Katze Q" entwickelt, eine kostenlose Lernspiel-App, über eine halbe Million Mal heruntergeladen und mehrfach preisgekrönt. Schwarz: "Wir wollten dieses Handyspiel haben, aber analog, zum Anfassen."

Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) ist Schirmherr des Projektes. Er sagt: "Wissenschaft muss für alle verständlich sein." © Holm Helis

Schrödingers Katze: 17 Rätsel um Anfassen!