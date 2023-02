Wie steht's um den Wiederaufbau des Venezianischen Hauses?

Dresden - Schon August der Starke träume von einem sächsischen Venedig an der Elbe. 1845 machte Eugen Freiherr von Gutschmid diese Vision ein Stück weit wahr: Dort, wo heute der Busparkplatz an der Carolabrücke liegt, ließ er einen Prachtbau nach venezianischem Vorbild errichten. Hundert Jahre später wurde der Palazzo durch Bomben zerstört. Doch jetzt könnte der Dresdner Dogenpalast am Ursprungsort wiedererstehen.