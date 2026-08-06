Dresden - Knapp 20 Jahre lang stand ein Denkmal des russischen Schriftstellers Fjodor Dostojewski (1821-1881) am Landtag - vergangenen Herbst verschwand es plötzlich . Nun wurde ein Ersatzstandort für die nächsten Jahre gefunden.

2006 enthüllten Bundeskanzlerin Angela Merkel (72, CDU), Russlands Präsident Wladimir Putin (73) und Ministerpräsident Georg Milbradt (81, CDU) die Dostojewski-Statue. © Matthias Hiekel dpa/lsn

Am 29. August soll die Statue an der Russisch-Orthodoxen Kirche in der Südvorstadt aufgestellt werden.

Dort steht sie dann voraussichtlich bis 2031 - die derzeit am Landtag laufenden Bauarbeiten sollen dann abgeschlossen sein.

Einen Haken gibt es: Der Platz neben der Kirche ist deutlich abgelegener als der alte.