Winterlichter auf Prager Straße: Auch eine Eislaufbahn lockt Besucher an

Ab Mittwoch laden die Dresdner Winterlichter zum Adventsbummel ein. Eine Attraktion ist die Eisbahn, die Schulklassen wieder kostenfrei nutzen dürfen.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Auch die Prager Straße erstrahlt im weihnachtlichen Glanz: Ab Mittwoch laden die Dresdner Winterlichter zum Adventsbummel ein. Eine Attraktion ist die Eisbahn, die Schulklassen wieder kostenfrei nutzen dürfen.

Winterlichter-Veranstalter Frank Schröder (56) mit Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) bei der Eröffnung an der Prager Straße.  © Petra Hornig

Handwerkskunst, Geschenkideen, Leckereien: Besucher können zwischen 80 Ständen über die stimmungsvoll geschmückte Einkaufsmeile schlendern.

Publikumsmagnet ist die knapp 400 Quadratmeter große Eisbahn. Sie bietet nicht nur Schlittschuhbegeisterten jeden Alters die Möglichkeit, sich auf dem Eis auszuprobieren.

Wie im Vorjahr können Schulklassen von montags bis freitags zwischen 11 und 15 Uhr kostenfrei eislaufen, worüber sich auch Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) freute.

Erwachsene bezahlen acht Euro pro Tag, Kinder bis 14 Jahre sechs Euro.  © Petra Hornig

Das Adventsspektakel war wegen der nahen Bröckel-Tiefgarage, die im Bereich der Prager Zeile auch zu oberirdischen Sperrungen führte, gefährdet. Letztlich konnte sich die Verwaltung aber mit Veranstalter Frank Schröder (56) verständigen, der die Eisbahn wie gewohnt aufbauen konnte.

Geöffnet bis 23. Dezember von 10/11 bis 20/21 Uhr, Eintritt frei.

