Winterlichter auf Prager Straße: Auch eine Eislaufbahn lockt Besucher an
Dresden - Auch die Prager Straße erstrahlt im weihnachtlichen Glanz: Ab Mittwoch laden die Dresdner Winterlichter zum Adventsbummel ein. Eine Attraktion ist die Eisbahn, die Schulklassen wieder kostenfrei nutzen dürfen.
Handwerkskunst, Geschenkideen, Leckereien: Besucher können zwischen 80 Ständen über die stimmungsvoll geschmückte Einkaufsmeile schlendern.
Publikumsmagnet ist die knapp 400 Quadratmeter große Eisbahn. Sie bietet nicht nur Schlittschuhbegeisterten jeden Alters die Möglichkeit, sich auf dem Eis auszuprobieren.
Wie im Vorjahr können Schulklassen von montags bis freitags zwischen 11 und 15 Uhr kostenfrei eislaufen, worüber sich auch Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) freute.
Das Adventsspektakel war wegen der nahen Bröckel-Tiefgarage, die im Bereich der Prager Zeile auch zu oberirdischen Sperrungen führte, gefährdet. Letztlich konnte sich die Verwaltung aber mit Veranstalter Frank Schröder (56) verständigen, der die Eisbahn wie gewohnt aufbauen konnte.
Geöffnet bis 23. Dezember von 10/11 bis 20/21 Uhr, Eintritt frei.
Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig (2)