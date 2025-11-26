 2.211

Es ist endlich wieder so weit: Heute Nachmittag eröffnet der Striezelmarkt

Am Mittwoch eröffnet endlich wieder der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands - um 15 Uhr beginnt die Eröffnungszeremonie des Striezelmarkts.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Es ist wieder so weit: Am heutigen Mittwoch eröffnet der Striezelmarkt! Der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands lädt Besucher (Vorjahr: zwei Millionen) täglich bis Heiligabend ein.

Die feierliche Eröffnung beginnt um 15 Uhr traditionell mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kreuzkirche.

Dieser wird begleitet von Bergmann, Lichterengel, Kreuzchor und Kapellknaben. Die ziehen anschließend (15.45 Uhr) zusammen mit den anwesenden Bäckermeistern auf die große Bühne des Striezelmarktes.

Um 16 Uhr starten die Eröffnungszeremonie und das Einschalten der Lichter. Dann schneidet OB Dirk Hilbert (54, FDP) den ersten Stollen an, nimmt eine Kostprobe. Auch die erzgebirgische Stufenpyramide wird angeschoben.

16.30 Uhr ist der offizielle Verkaufsstart an den 216 weihnachtlich geschmückten Ständen.

Einige Höhepunkte sind Adventskalenderfest (29. November), Stollenfest (6. Dezember), Pfefferkuchenfest (7. Dezember), Tag des weihnachtlichen Handwerks (14. Dezember), Große Bergparade (20. Dezember) und Weihnachtsfest der Chöre (21. Dezember).

Geöffnet ist täglich von 10 bis 21 Uhr, Eintritt frei.

