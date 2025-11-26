Es ist endlich wieder so weit: Heute Nachmittag eröffnet der Striezelmarkt

Dresden - Es ist wieder so weit: Am heutigen Mittwoch eröffnet der Striezelmarkt ! Der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands lädt Besucher (Vorjahr: zwei Millionen) täglich bis Heiligabend ein.

Heute Nachmittag eröffnet der 591. Striezelmarkt. © dpa/Sebastian Kahnert

Die feierliche Eröffnung beginnt um 15 Uhr traditionell mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kreuzkirche.

Dieser wird begleitet von Bergmann, Lichterengel, Kreuzchor und Kapellknaben. Die ziehen anschließend (15.45 Uhr) zusammen mit den anwesenden Bäckermeistern auf die große Bühne des Striezelmarktes.

Um 16 Uhr starten die Eröffnungszeremonie und das Einschalten der Lichter. Dann schneidet OB Dirk Hilbert (54, FDP) den ersten Stollen an, nimmt eine Kostprobe. Auch die erzgebirgische Stufenpyramide wird angeschoben.

16.30 Uhr ist der offizielle Verkaufsstart an den 216 weihnachtlich geschmückten Ständen.