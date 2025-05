Zwei Sushi-Lokale zu: Wolle völlig von der Rolle

Er war einer der Ersten, der in Dresden Sushi servierte: Wolle Förster eröffnete 2006 auf der Maxstraße sein erstes "Sushi & Wein"-Lokal.

Von Katrin Koch

Dresden - Er war einer der Ersten, der in Dresden Sushi servierte: Wolle Förster (70) eröffnete 2006 auf der Maxstraße sein erstes "Sushi & Wein"-Lokal, in guten Zeiten wurde in vier Restaurants Reis gekocht.



"Sushi & Wein"Chef Wolle Förster (70, M.) ist besonders im Außer-Haus-Geschäft erfolgreich. © Imago/Andreas Weihs Jetzt befindet sich sein Sushi-Unternehmen im Umbruch - zwei seiner drei Lokale sind geschlossen. Seit voriger Woche ist das Lokal in Radebeul zu. "Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, weil so viel Herzblut in dem Objekt steckt", sagt Förster. 15 Jahre gab es Sushi, Maki & Co. an der Schumannstraße. "Die Immobilie gehört mir. Sie steht jetzt zur Vermietung oder zum Verkauf." Dresden Lokal An Genossenschaft vorbei: Dresdens Taxifahrer gründen neue Lobbygruppe Die Gründe: "Die Kosten sind explodiert - für Personal, Fisch, Energie, Grundsteuer", zählt Förster auf. "Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich drei Leute entlassen musste. Aber wenn der Lohnanteil 55 Prozent der Gesamtkosten beträgt, ist das einfach zu hoch."

Das Radebeul Sushi-Lokal hat vor wenigen Tagen geschlossen. © privat

Das Lokal auf der Potschappler Straße öffnet erst wieder, wenn die Wasserleitungen saniert sind. © Petra Hornig

Gastrolandschaft hat sich verändert - mit Folgen für Wolle Förster