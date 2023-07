Zeugnisse für 64.000 Dresdner Schüler - da sind offene Ohren sehr gefragt

Dresden - Mit dem Start der Sommerferien bekommen am heutigen Freitag etwa 64.000 Schüler in Dresden ihre Zeugnisse. Doch während die einen mit strahlenden Gesichtern nach Hause laufen, graut es den anderen vor dem Urteil der Eltern. Abhilfe und Mut schaffen diese offenen Ohren.

Endlich Sommerferien! Etwa 64.000 Kinder bekommen in Dresden ihre Zeugnisse. © Imago/POP-EYE

Dabei geht es längst nicht nur um schlechte Noten. Eine gefährdete Versetzung, schulische Überforderung oder eben die Frage, wie mit den Eltern zu sprechen ist: Die 35 ehrenamtlichen Beraterinnen des Kinderschutzbunds Dresden kümmern sich um allerhand Sorgen und Nöte.

"Interessieren sich Eltern für ihre Kinder, wissen sie meistens auch, wie die Zeugnisse ausfallen", schildert Christine Baudiss (59) ihre Erfahrungen aus 30 Jahren Kinder- und Jugendhilfe.

Die Sozialpädagogin arbeitet dort als hauptamtliche Koordinatorin der Telefondienste. "Wir versuchen, die anrufenden Kinder zu bestärken. Ihnen klarzumachen, dass sie mehr sind als die schlechte Note in Sport oder Mathematik."



Dabei gehen deren Anliegen mitunter weit über das Schulische hinaus. Die Anrufenden berichten auch von Liebeskummer, fehlendem Lebenssinn oder sogar Selbstmordgedanken.

Doch so sehr sich die Themen auch unterscheiden, so sehr steht für Baudiss bei der Arbeit ein Grundsatz im Vordergrund: die Hilfe zur Selbsthilfe. "Wir wollen die Kinder wieder in das Gefühl von Selbstwirksamkeit bringen", erklärt sie.

Dazu gehöre auch, offen zu besprechen, wer für die Betroffenen im schulischen oder privaten Umfeld ein verlässlicher Ansprechpartner ist.