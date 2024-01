Zur Trauerfeier ihres Bruders: Dorit Gäbler reist aus Teneriffa an

Sängerin Dorit Gäbler (81) und ihr Bruder Rainer (†86) bei einem letzten Besuch Ende 2023. © privat

Der bekannte Jazzmusiker und Saxofonist Rainer "Macky" Gäbler verstarb Anfang Dezember im Alter von 86 Jahren an einer Krebserkrankung in Berlin. Am Freitag wird er beigesetzt.

"Für die Trauerfeier fliegen wir für drei Tage nach Berlin", so Gäblers Ehemann Karl-Heinz Bellmann (76). Das Dresdner Promipaar verbringt viele Winter-Wochen auf Teneriffa.

Trost für Dorit Gäbler: "Es war gut, dass wir Rainer eine Woche vor seinem Tod noch einmal besucht haben."

Rainer Gäbler spielte in zahlreichen Jazzformationen, u.a. in der Big Band der Deutschen Oper Berlin, im Jazz-Collegium Berlin, in der Klaus Lenz Big Band, im eigenen Macky Gäbler Quartett und im Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin.

Er arbeitete mit Barbara Kellerbauer (80) und Uschi Brüning (76) zusammen, aber auch mit dem Schlagerduo Monika Hauff (79) & Klaus-Dieter Henkler (80).