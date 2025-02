18.02.2025 14:41 2.867 Zwei Auffahrunfälle! Blitzeis nach Wasserrohrbruch im Dresdner Osten

Auf der Straße Am Galgenberg in Dresden lief am Morgen reichlich Wasser nach einem Wasserrohrbruch auf die Fahrbahn. In der Folge kam es zu Auffahrunfällen.

Von Adrian Schintlmeister

Dresden - Störung in Lockwitz: Auf der Straße Am Galgenberg lief am Morgen reichlich Wasser aus einer havarierten Leitung auf die Fahrbahn. In der Folge kam es zu zwei Auffahrunfällen. Bei 15 Häusern musste die Wasserversorgung abgestellt werden. Weil Wasser auf die Fahrbahn strömte, ging auf der Straße Am Galgenberg nichts. © Roland Halkasch Am Morgen kam es im Dresdner Stadtteil Lockwitz zu einem Wasserrohrbruch. Wasser strömte auf die Fahrbahn und wurde sofort zu Eis. Die Folge: Innerhalb von nur fünf Minuten kam es zu zwei Auffahrunfällen auf der Straße Am Galgenberg. "Um 7.40 Uhr fuhr ein Golf auf einen stehenden Peugeot auf, um 7.45 Uhr prallte ein Opel Zafira frontal mit einem Mercedes-Actros-Lkw zusammen", berichtet Polizeisprecher Lukas Reumund auf TAG24-Nachfrage. Verletzte habe es nicht gegeben. Dresden Lokal Dickes Ding: Diese "Braut" hat ordentlich Ringe Der Bereich um die Störungsstelle wurde für den Verkehr gesperrt, die havarierte Wasserleitung abgestellt. Der städtische Winterdienst rückte sofort aus und streute reichlich Salz. Um 13 Uhr war die Straße Am Galgenberg wieder befahrbar. Wasserrohrbruch: Was war Am Galgenberg los? Erst als der Winterdienst die gefrorene Fahrbahn gründlich enteist hatte, konnte die Straße wieder freigegeben werden. © Roland Halkasch Nach Angaben von SachsenEnergie kam es auf der anliegenden Straße Am Hofegarten zu einem Leck an einem Hausanschluss. Wasser strömte die abschüssige Straße herunter. Am Galgenberg kam es deswegen zur Überfrierung, erklärte SachsenEnergie-Sprecherin Nora Weinhold gegenüber TAG24. Man arbeite mit Hochdruck am havarierten Hausanschluss, versicherte die Sprecherin. Derweil müssen die Bewohner von rund 15 Häusern ohne Wasserversorgung auskommen. Dresden Lokal Pieschener Fußgängerquerung wird zur unendlichen Geschichte "Das Leck war zwar klein, doch die Wirkung groß", so die Sprecherin.

Titelfoto: Roland Halkasch