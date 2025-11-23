"Mafia Mia"-Show gestartet - Alexandras Hula-Hoop-Reifen verzücken nicht nur den Paten

Am Freitag startete in Dresden die Dinnershow "Mafia Mia" im Ostra-Dom - Artistin Alexandra verzückte dabei das Publikum.

Von Katrin Koch

Dresden - Ihre Darbietung wirkt wie Zauberei. Scheinbar von allein kreisen die Hula-Hoop-Reifen in der Hand von Artistin Alexandra Malter (28). Mühelos lässt sie die Reifen an Armen, Beinen und Körper rotieren und balanciert gleichzeitig noch einen auf dem Kopf.

Alexandra Malter (28) lässt die Hula-Hoop-Reifen kreisen.
Alexandra Malter (28) lässt die Hula-Hoop-Reifen kreisen.  © Petra Hornig

Die gebürtige Belgierin gilt weltweit als die Königin ihres Genres - und ist der Star auf der Bühne der neuen Dinnershow "Mafia Mia - Carnevale di Venezia". Am Freitag feierte die Show im Ostra-Dome Premiere.

Auch die anderen - in diesem Jahr sehr poetischen - Acts überraschen mit modernen Interpretationen traditioneller Nummern: Katheryna Nikiforova lässt Jonglagebälle rhythmisch auf eine Plexiglasfläche prallen, Oleg Zarubin balanciert einen Perch-Ring, in dem seine Frau Yulia turnt.

Tochter Yuliana verblüfft als Luftakrobatin an einer "Air Pyramid", Tochter Anastasia am Schleppseil. Seinen großen Auftritt hat auch Kabarettist Tom Pauls (66). Er mimt im Video-Spot den Mafia-Kollegen des Paten, Don Girotti - und hat die Lacher sofort auf seiner Seite.

Dresden: Verhärtete Fronten: Tarifstreit zwischen Rotem Kreuz und Verdi geht in die nächste Runde
Dresden Verhärtete Fronten: Tarifstreit zwischen Rotem Kreuz und Verdi geht in die nächste Runde

Dazu die Musik der "Firebirds", tolle Sängerinnen, der Pate samt Handlangern, das köstliche Drei-Gänge-Menü aus der Küche von Sven Kasimir (45) sowie ein flottes Serviceteam - und der Abend ist gelaufen.

"Pate" Bert Kallenbach und die italienische Sängerin Rita Lynch, eine gefeierte Burleske-Künstlerin.
"Pate" Bert Kallenbach und die italienische Sängerin Rita Lynch, eine gefeierte Burleske-Künstlerin.  © Petra Hornig
Das Eröffnungsbild versetzt die Zuschauer sofort an den Ort des Geschehens: den Karneval in Venedig.
Das Eröffnungsbild versetzt die Zuschauer sofort an den Ort des Geschehens: den Karneval in Venedig.  © Petra Hornig

"Mafia Mia" ist auch in der 13. Ausgabe eine wunderbare Show. Die einzige, die ihr Konkurrenz machen kann, ist die Show nebenan: Diese Woche feiert "Moments", die zweite Show von Veranstalter Mirco Meinel (53), Premiere.

Titelfoto: Petra Hornig

Mehr zum Thema Dresden: