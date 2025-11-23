"Mafia Mia"-Show gestartet - Alexandras Hula-Hoop-Reifen verzücken nicht nur den Paten

Dresden - Ihre Darbietung wirkt wie Zauberei. Scheinbar von allein kreisen die Hula-Hoop-Reifen in der Hand von Artistin Alexandra Malter (28). Mühelos lässt sie die Reifen an Armen, Beinen und Körper rotieren und balanciert gleichzeitig noch einen auf dem Kopf.

Alexandra Malter (28) lässt die Hula-Hoop-Reifen kreisen. © Petra Hornig

Die gebürtige Belgierin gilt weltweit als die Königin ihres Genres - und ist der Star auf der Bühne der neuen Dinnershow "Mafia Mia - Carnevale di Venezia". Am Freitag feierte die Show im Ostra-Dome Premiere.

Auch die anderen - in diesem Jahr sehr poetischen - Acts überraschen mit modernen Interpretationen traditioneller Nummern: Katheryna Nikiforova lässt Jonglagebälle rhythmisch auf eine Plexiglasfläche prallen, Oleg Zarubin balanciert einen Perch-Ring, in dem seine Frau Yulia turnt.

Tochter Yuliana verblüfft als Luftakrobatin an einer "Air Pyramid", Tochter Anastasia am Schleppseil. Seinen großen Auftritt hat auch Kabarettist Tom Pauls (66). Er mimt im Video-Spot den Mafia-Kollegen des Paten, Don Girotti - und hat die Lacher sofort auf seiner Seite.

Dazu die Musik der "Firebirds", tolle Sängerinnen, der Pate samt Handlangern, das köstliche Drei-Gänge-Menü aus der Küche von Sven Kasimir (45) sowie ein flottes Serviceteam - und der Abend ist gelaufen.