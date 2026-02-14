Protest gegen Opfermythen und Neonazis: Demos blieben weitgehend friedlich

Dresden - Mehr als 1000 Demonstranten sammelten sich Freitagabend in der Innenstadt , protestierten gegen Opfermythen und Neonazis, die sich aber nur vereinzelt in der Stadt zeigten.

Ex-Querdenker Markus Fuchs (41) hielt Freitag eine Kundgebung auf dem Neumarkt ab. © Thomas Türpe

Tagsüber blieb trotz angespannter Lage alles ruhig: "An den Friedhöfen und auf dem Neumarkt gab es keine besonderen Vorkommnisse", sagte Polizeisprecher Marko Laske (51).

Dabei stand vor der Frauenkirche Ex-Querdenken-Kopf Markus Fuchs (41) mit rund einem Dutzend Anhängern einer Handvoll Gegendemonstranten gegenüber. Auch an der Mahnwache von Neonazi Max Schreiber (38) blieb es den ganzen Tag über ruhig.

18.05 Uhr wiederum startete eine Demo von "Dresden wi(e)dersetzen" im Alaunpark, wuchs schnell auf mehr als 1000 Teilnehmer und zog lautstark Richtung Altstadt.

Dort wiederum entrollten Aktivisten an der Menschenkette ein Transparent "Gegen Dresdner Rotz und Wasser". "Wir prüfen hier einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz", so der Polizeisprecher.