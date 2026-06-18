Mega-Event für kreative Köpfe: Hier tauschen Gründer Ideen aus

Dresden - Die 13. Sächsische Innovationskonferenz gastierte am Mittwoch auf der Dresdner Messe. Unter dem Motto "Next Level Transformation" trafen sich dort über 2000 pfiffige Gründer, Neugierige, Investoren und Wissenschaftler zum Austausch. Lernen Sie hier drei Hoffnungsträger mit ihren Ideen, Sorgen und Ambitionen kennen.

Michael Weißflog (45) gründete die Firma Aquareos.space, die Satellitentechnik nutzt, um die Bewässerung von Pflanzen zu optimieren. © Eric Münch

Michael Weißflog (45) hat Wein zur Konferenz mitgebracht - eine stolze Rebe. Die Pflanze steht in einem Hochbeet zusammen mit allerlei digitalen Anzeigen und Hightech-Messelementen, um auf seine Firma Aquareos.space aufmerksam zu machen.

"Wir beschäftigen uns mit Bewässerungssystemen, wie etwa der Obst- und Weinbau sie einsetzt. Für die Steuerung der Anlagen nutzen wir Satellitentechnik", erklärt der gelernte Elektriker.

Das Prinzip dahinter: Via Satellit schaut Aquareos.space auf die Pflanzen und ermittelt den Gehalt des Pflanzenfarbstoffs Chlorophyll in deren Blättern.

Diese Information wird zusammen mit weiteren Parametern (u.a. Boden, Pflanzentyp, -Alter) und der Wettervorhersage rechentechnisch verarbeitet, um die optimale Wasserversorgung der Pflanze zu bestimmen, steuern.