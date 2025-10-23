Mehr als 360 Schüler rasselten durch: Sollte das Abi '24 in Sachsen neu bewertet werden?

Kurzes Schuljahr und noch engere Prüfungstermine: Im Schuljahr 2023/24 hatten es Sachsens Abiturienten so schwer wie in keinem anderen Bundesland.

Von Erik Töpfer

Dresden - Kurzes Schuljahr und noch engere Prüfungstermine: Im Schuljahr 2023/24 hatten es Sachsens Abiturienten so schwer wie in keinem anderen Bundesland.

Im Schuljahr 2024 wurden die Mathe-, Deutsch- und Chemie-Prüfungen an drei aufeinanderfolgenden Tagen geschrieben. © dpa/Thomas Warnack Das Kind von Anke Ruby (60) fiel damals durch - vor allem, weil sie tagelang Prüfungen schreiben musste, ist die Mutter überzeugt. Nun kämpft sie stellvertretend für mehr als 360 ebenfalls durchgerasselte Nicht-Abiturienten. Und bittet um Mithilfe.

Wie TAG24 damals berichtete, wurden im Schuljahr 2024 die Mathe-, Deutsch- und Chemie-Prüfungen an drei aufeinanderfolgenden Tagen geschrieben. Dagegen hatten über 4000 Personen eine Petition eingereicht. Doch das Kultusministerium blieb stur.

Mutter bittet nun um Mithilfe