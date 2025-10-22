Dresdner Justiz jagt Schleuser in Bayern und Tschechien

Dresden/Würzburg - Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dresden durchsuchte die Bundespolizei am vergangenen Dienstag Wohnungen und Geschäftsräume in Würzburg.

In Nordböhmen klickten die Handschellen. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa

Die Ermittlungen richten sich gegen einen 38- jährigen Vietnamesen, dem man gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern zur Last legt.

Insgesamt 30 Geschleuste sollen von Juni bis August 2024 jeweils von Ungarn über die Slowakei und Tschechien nach Deutschland transportiert worden sein.

