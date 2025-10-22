Dresdner Justiz jagt Schleuser in Bayern und Tschechien
Dresden/Würzburg - Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dresden durchsuchte die Bundespolizei am vergangenen Dienstag Wohnungen und Geschäftsräume in Würzburg.
Die Ermittlungen richten sich gegen einen 38- jährigen Vietnamesen, dem man gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern zur Last legt.
Insgesamt 30 Geschleuste sollen von Juni bis August 2024 jeweils von Ungarn über die Slowakei und Tschechien nach Deutschland transportiert worden sein.
Der Beschuldigte wurde am frühen Morgen in Ústí nad Labem festgenommen. In Würzburg sicherte die Bundespolizei Beweismittel (28.500 Euro Bargeld, Laptops, Handys, Speichermedien).
Im Einsatz waren 75 Beamte.
Titelfoto: picture alliance/dpa