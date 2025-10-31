Randale im Südpark: Junge Birken mutwillig zerstört - Stadt erstattet Anzeige

Dresden - Wo vor wenigen Tagen noch zwei Birken in voller Pracht standen, sind jetzt nur noch mickrige Baumstümpfe.

Die abgesägten Baumkronen liegen nun neben den Stümpfen. © Montage: Landeshauptstadt Dresden

Die beiden Bäume im Südpark wurden in den vergangenen Tagen mutwillig abgesägt - das bestätigte die Stadt Dresden.

Erst vor rund zwei Jahren wurden die Birken auf dem Waldspielplatz in Plauen gepflanzt.