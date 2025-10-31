 5.988

Randale im Südpark: Junge Birken mutwillig zerstört - Stadt erstattet Anzeige

Im Dresdner Südpark wurden vor wenigen Tagen zwei junge Bäume mutwillig zerstört - die Stadt erstattete inzwischen Anzeige gegen Unbekannt.

Von Janina Rößler

Dresden - Wo vor wenigen Tagen noch zwei Birken in voller Pracht standen, sind jetzt nur noch mickrige Baumstümpfe.

Die abgesägten Baumkronen liegen nun neben den Stümpfen.  © Montage: Landeshauptstadt Dresden

Die beiden Bäume im Südpark wurden in den vergangenen Tagen mutwillig abgesägt - das bestätigte die Stadt Dresden.

Erst vor rund zwei Jahren wurden die Birken auf dem Waldspielplatz in Plauen gepflanzt.

Nun hat die Landeshauptstadt die Tat zur Anzeige gebracht - ermittelt wird wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt.

Der Schaden, der durch die abgesägten Bäume entstanden ist, beläuft sich auf rund 2000 Euro.

