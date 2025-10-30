Unfall auf Elberadweg: Radfahrer schwer verletzt

Kaditz (Dresden) - Schwerer Zusammenstoß auf dem Elberadweg in Kaditz !

Der 79-Jährige war stadteinwärts unterwegs, bis seine Fahrt plötzlich ein jähes Ende fand. (Symbolfoto) © Christian Juppe

Zwei Radfahrer (41, 79) sind am Mittwochnachmittag auf dem beliebten Radweg zusammengestoßen und haben sich dabei teils schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 17.30 Uhr.

Der 79-Jährige war mit seinem Pedelec in Richtung Innenstadt unterwegs. In einer Linkskurve geriet er jedoch auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegenkommenden Radfahrer (41) zusammen, der ohne Beleuchtung in Richtung Radebeul fuhr.