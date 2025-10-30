4.535
Unfall auf Elberadweg: Radfahrer schwer verletzt
Kaditz (Dresden) - Schwerer Zusammenstoß auf dem Elberadweg in Kaditz!
Zwei Radfahrer (41, 79) sind am Mittwochnachmittag auf dem beliebten Radweg zusammengestoßen und haben sich dabei teils schwer verletzt.
Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 17.30 Uhr.
Der 79-Jährige war mit seinem Pedelec in Richtung Innenstadt unterwegs. In einer Linkskurve geriet er jedoch auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegenkommenden Radfahrer (41) zusammen, der ohne Beleuchtung in Richtung Radebeul fuhr.
Beide Männer stürzten zu Boden. Der Senior erlitt dabei schwere, der Jüngere leichte Verletzungen.
Wie die Pressestelle der Polizei mitteilte, wird der Sachschaden auf rund 400 Euro geschätzt.
Titelfoto: Christian Juppe