Nach acht Jahren Bauzeit: Neue TU-Dresden-Zentrale endlich fertig

Dresden - Was haben der Fritz-Foerster-Bau auf der Mommsenstraße, die Elbphilharmonie und der BER gemeinsam? Die Fertigstellung aller drei Bauten dauerte deutlich länger, als das ursprünglich mal geplant war. Doch am heutigen Montag war es endlich so weit. In einer feierlichen Zeremonie - begleitet von Gitarre, Saxofon und Camila Cabellos "Havanna" - bekam die TU Dresden den Schlüssel zu ihrem neuen Verwaltungssitz überreicht.