Nach hitziger Ratssitzung: Leuben lehnt Containerdorf ab

Michael Kater, ebenfalls von der AfD, wähnt sogar die Demokratie außer Kraft: "Die Demokratie ist in diesem Bezirk ausgehebelt", schimpft er wegen der geltenden Unterbringungspflicht in der Stadt.

"Wir prüfen, ob ehemalige Kitas und Schulen für eine dauerhafte Nutzung in Frage kommen", so Kühn. Bis dahin muss auf städtischen Flächen nach Möglichkeiten gesucht werden. "29 davon haben wir geprüft", sagt er während das Getrommel der "Freien Sachsen" von draußen zu hören ist.

Die Grundstücke habe man gekauft, da man die Staatsoperette revitalisieren, eine legale Badestelle an der Kiesgrube und später die Bundesgartenschau dort ausrichten will. Das alles soll später auch geschehen, denn für Kühn sind die Containerdörfer nur eine zeitweilige Notlösung.

Nachdem Kühn grundsätzliches zum Asylrecht erklärt hatte, ging es zum Gelände an der Pirnaer Landstraße 131: "Wir schlagen vor, dort für 24 Monate diese mobile Raumeinheit einzurichten", so der Politiker.

Allerdings geht es nicht nur darum, die gewählten Räte zu überzeugen, sondern sich auch den Fragen der Anwohner zu stellen. Extra deshalb tagte das Gremium am Mittwochabend im prallgefüllten Saal des Café Luby in der Herzstraße.

Am Samstag gab es einen Tag der offenen Tür im Containerdorf in Sporbitz. © Holm Helis

Aber auch Sorge um die Sicherheit wird immer wieder geäußert. "Wir haben die Erfahrung seit 2015", sagt Ralf Weber, stellvertretender Leiter des Polizeireviers Dresden-Süd.

"Wir haben die Kompetenz damit umzugehen. Wenn so ein Objekt eröffnet, ist es nicht so, dass die Kriminalität dort in die Höhe schießt. Das ist real so nicht festzustellen."

Einzelne beschimpfen den Polizisten daraufhin als Lügner. Nach Ende der Diskussion verlangt die AfD, dass das Abstimmungsverhalten aller Räte protokolliert wird, was allerdings alle anderen Räte ablehnen. Auch ihren Ersetzungsantrag lehnen alle anderen ab. Grüne, SPD und Linke wollen noch einige Punkte zur städtischen Vorlage ergänzen, zum Beispiel, dass in der Nähe Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Sechs Räte stimmen dafür, sechs dagegen, einer enthält sich. Damit war auch dieser Antrag gescheitert. Für die städtischen Pläne stimmten fünf Räte, allerdings sechs dagegen bei einer Enthaltung. Somit lehnt der Stadtbezirksbeirat Leuben das Containerdorf ab.

Das letzte Wort hat jedoch der Stadtrat am 11. Mai. Auch hier soll eine rechtsextreme Demo direkt vor das Rathaus führen. Die "Freie Sachsen"-Demo in Leuben endete mit der Ablehnung der Pläne, es blieb alles weitgehend friedlich.