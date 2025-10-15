11.864
Stromausfall legt Tausende Haushalte bei der Bautzner Straße lahm
Dresden - Am späten Dienstagabend fiel in der Nähe der Waldschlößchenbrücke in Dresden bei Tausenden Haushalten der Strom aus.
Ab 22.12 Uhr saßen etwa 3500 Haushalte rund um die Bautzner Straße im Dunkeln, so SachsenEnergie-Sprecherin Johanna Lemke.
Der Stromausfall kam vom Mittelspannungsnetz. Dort soll es defekte Kabel gegeben haben, die genaue Ursache wird derzeit noch untersucht.
Die Waldschlößchenbrücke war von dem Netzausfall glücklicherweise nicht betroffen.
Ein Teil der Haushalte durfte sich nach 45 Minuten bereits wieder über Licht freuen.
Ab 23.30 Uhr wurden schließlich alle beeinträchtigten Haushalte wieder mit Strom versorgt.
Titelfoto: Andreas Weihs