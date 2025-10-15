Stromausfall legt Tausende Haushalte bei der Bautzner Straße lahm

Dresden - Am späten Dienstagabend fiel in der Nähe der Waldschlößchenbrücke in Dresden bei Tausenden Haushalten der Strom aus.

Die Waldschlößchenbrücke war vom Stromausfall glücklicherweise nicht betroffen. © Andreas Weihs

Ab 22.12 Uhr saßen etwa 3500 Haushalte rund um die Bautzner Straße im Dunkeln, so SachsenEnergie-Sprecherin Johanna Lemke.

Der Stromausfall kam vom Mittelspannungsnetz. Dort soll es defekte Kabel gegeben haben, die genaue Ursache wird derzeit noch untersucht.

Die Waldschlößchenbrücke war von dem Netzausfall glücklicherweise nicht betroffen.