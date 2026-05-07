Neuer Plan für unsere Kitas: Vor der Bildung kommt in Sachsen die Erziehung

Dresden - Sachsen setzt in der Debatte um frühkindliche Bildung neue Akzente. Bei einem Fachkongress in Dresden wurde am Mittwoch ein neuer "Erziehungs- und Bildungsplan" vorgestellt.

Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU, l.) und Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) begrüßen Teilnehmer des Kongresses. © Robert Michael/dpa

Dass der Freistaat Erziehung an erste Stelle setzt, stellte Kultusminister Conrad Clemens (43) auf dem Fachtreffen unmissverständlich klar. "Bildung ist ein Prozess, der auf Erziehung aufbaut", erklärte der CDU-Politiker.

Um in der frühkindlichen Bildung noch mehr zu erreichen, seien eine verpflichtende Untersuchung Vierjähriger und ein Plan für gezieltere Förderung notwendig.

Clemens verwies dabei auf die veränderten Gegebenheiten. "Wenn mehr als ein Drittel der Vorschüler nicht über altersentsprechende Kompetenzen in Deutsch verfügt, so ist das nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt Auffälligkeiten in so ziemlich allen Bereichen und deshalb setzen wir auf verbindliche Erziehungs- und Bildungsziele."