Alkoholisiert durch Dresden: Fahrer baut beinahe mehrere Unfälle

Pirna/Dresden - Trunkenheitsfahrt von Pirna bis nach Dresden ! Ein Mann fuhr mit 1,3 Promille sehr auffällig durch die Straßen - die Polizei sucht nun nach Zeugen .

Am Friedrich-List-Platz beendete die Polizei die Trunkenheitsfahrt des 56-Jährigen. (Symbolfoto) © Bildmontage: Marijan Murat/dpa; Petra Hornig

Ein 56-jähriger Dacia-Lodgy-Fahrer fuhr am 30. April gegen 23.20 Uhr an der Auffahrt Pirna auf die A 17. Laut der Polizei fiel sein Wagen auf der Sachsenbrücke in Pirna auf, als er diese mit Schlängellinien überquerte.

In der Dresdner Südvorstadt fuhr er von der Autobahn runter und anschließend über die Innsbrucker Straße und Bergstraße zum Friedrich-List-Platz.

Dort konnte der 56-Jährige durch alarmierte Polizisten gestoppt werden.

Während der etwa 15-minütigen Fahrt sei der Mann beinahe gegen mehrere Fahrzeuge und Leitplanken gefahren.