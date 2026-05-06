Alkoholisiert durch Dresden: Fahrer baut beinahe mehrere Unfälle
Pirna/Dresden - Trunkenheitsfahrt von Pirna bis nach Dresden! Ein Mann fuhr mit 1,3 Promille sehr auffällig durch die Straßen - die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Ein 56-jähriger Dacia-Lodgy-Fahrer fuhr am 30. April gegen 23.20 Uhr an der Auffahrt Pirna auf die A 17. Laut der Polizei fiel sein Wagen auf der Sachsenbrücke in Pirna auf, als er diese mit Schlängellinien überquerte.
In der Dresdner Südvorstadt fuhr er von der Autobahn runter und anschließend über die Innsbrucker Straße und Bergstraße zum Friedrich-List-Platz.
Dort konnte der 56-Jährige durch alarmierte Polizisten gestoppt werden.
Während der etwa 15-minütigen Fahrt sei der Mann beinahe gegen mehrere Fahrzeuge und Leitplanken gefahren.
Ein anschließender Test ergab, dass er mit 1,3 Promille unterwegs war - eine Fahrerlaubnis hatte der Alkoholisierte nicht.
Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Alle, die etwas gesehen haben und besonders die, die beinahe in einen Unfall verwickelt worden wären, sollen sich unter der (0351) 483 22 33 melden.
Titelfoto: Bildmontage: Marijan Murat/dpa; Petra Hornig