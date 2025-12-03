Also doch! Mietpreisbremse bleibt weiterhin gültig

Dresden - Die seit Sommer 2022 gültige Mietpreisbremse bleibt bis Sommer 2027 auch in Dresden lückenlos gültig. Das beschloss die Staatsregierung, was auch Dresdens Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (49, Linke) freut.

Beschlossen: Die Mietpreisbremse gilt in Dresden weiter bis 30. Juni 2027. © imago/C3 Pictures

Die Mietpreisbremse begrenzt bei neuen Verträgen in angespannten Wohnungsmärkten die zulässige Miethöhe.

In der Regel darf sie höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen – ausgenommen Neubauten und Wohnungen nach umfassender Modernisierung.

"Die Verlängerung ist notwendig und richtig, sie ist aber nur ein Teil des Instrumentariums", so Kaufmann. "Freistaat und Bund sind nun gefordert, parallel massiv und nachhaltig bezahlbaren Wohnraum zu schaffen." Die Stadt werde ihren Beitrag leisten.

"Die Mietpreisbremse ist für Dresden ein extrem wichtiges Instrument. Ohne die Verlängerung würden neue Mietverhältnisse in unserer Stadt deutlich teurer", begrüßte auch SPD-Stadtrat Stefan Engel (33) den Beschluss der schwarz-roten Landesregierung.