Mahnende Worte zum Abschied: BSW-Fraktionschefin tritt ab

Dresden - Zum Abschied mahnende Worte: BSW -Fraktions-Chefin Sabine Zimmermann hielt am Mittwoch im Landtag ihre letzte große Rede. Nach 35 Jahren in der Politik wird die 64-Jährige krankheitsbedingt ihr Mandat abgeben und sich aus dem Scheinwerferlicht zurückziehen.

Sabine Zimmermann (64, BSW) richtete am Mittwoch mahnende Worte an das Parlament. © Eric Münch

Ihre (in zwei fünfminütige Blöcke geteilte) Rede stand unter der Überschrift "Demokratie ist nichts ohne Frieden und soziale Gerechtigkeit".

Zimmermann bedauerte den Verlust der politischen Streitkultur im Parlament und prangerte an, dass "zunehmend Politik in Schlagzeilen" gemacht werde.

Die Abgeordnete sieht voll Sorge, wie Demokratie "an Kraft verliert" und die Mittelschicht in die Armut rutsche.