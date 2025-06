Brand in Staatsoperette: Wie geht es nun mit dem Gebäude weiter?

Dresden - Nach dem verheerenden Großbrand in der Staatsoperette in Leuben sind nun mehrere Gutachter vor Ort. Von ihrem Urteil hängt ab, wie es mit der Immobilie weitergeht.

Alles in Kürze

Schon vor dem Brand waren die Eingänge des Dresdner Gebäudes sowie die Fenster im Erdgeschoss verschlossen und gesichert, wodurch Unbefugte an einem Betreten gehindert werden sollten.

Wie die Stadt Dresden in einer Pressemitteilung erklärt, findet aktuell eine Begehung des Gebäudes statt, um Aussagen zur Standsicherheit treffen zu können.

In der Sitzung des Stadtbezirksbeirates Leuben am 26. Juni will die Stadtverwaltung Vorschläge zum weiteren Vorgehen zur Diskussion stellen.

In der Vergangenheit wurden bereits verschiedene Nutzungsmöglichkeiten geprüft, etwa die Nutzung des Gebäudes als Oberschule oder als Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft.