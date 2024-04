Brennpunkt Neustadt: Dresden schickt mehr Nachtschlichter ins Feierviertel

Dresden - In der Neustadt treffen Lebenswelten aufeinander. In Clubs wird gefeiert, während Familien und Rentner Nachtruhe wünschen. Auch viele Menschen mit Migrationshintergrund leben und feiern hier. Das birgt Konfliktpotenzial. Dieses Jahr setzen 25 Nachtschlichter auf Deeskalation.

Alessandro Finke (35) koordiniert die mittlerweile 25 Nachtschlichter in der Neustadt. © Thomas Türpe

Seit 2021 sind sie da, um Konflikte zwischen Anwohnern und Feierlustigen in den Sommermonaten zu beruhigen. Diese Saison wurde noch einmal aufgestockt: Sieben Frauen und 18 Männer dürfen sich Nachtschlichter nennen, fünf mehr als vergangenes Jahr. Aufgabe: Menschen ansprechen, die durch Lärm, Müll oder Verkehrsbehinderung negativ auffallen.

"Hey, es wäre schön, wenn ihr nicht auf der Straße sitzt" - dieser Satz könnte von Nachtschlichter Ferdinand (20) kommen, wenn er den Verkehrsfluss regeln will.

"Wir haben keinen Knüppel oder Pfefferspray bei uns. In aggressiven Momenten können auch wir nur die Beine in die Hand nehmen oder die Polizei rufen."

Student Ferdinand ist seit vergangenem Jahr auf Honorarbasis (bis zu 25 Euro pro Stunde) im Schlichterteam eingesetzt, wie auch Consti (20), der von seiner Arbeit überzeugt ist: "Das bringt mehr Sicherheit in die Neustadt. Vor allem an der Schiefen Ecke, aber auch im Alaunpark oder am Martin-Luther-Platz gibt es Probleme."