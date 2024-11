Straßenbäume zu teuer? Bürgermeisterin zieht sich den Schuh nicht an

Wehrt sich gegen die Kritik: Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (59, Grüne). © Petra Hornig

Sie beruft sich auf das Straßenbaumkonzept, das 2009 und 2020 von den Stadträten mehrheitlich beschlossen und fortgeschrieben wurde.

"Der Stadtrat hat uns beauftragt, die Anzahl der Straßenbäume zu erhöhen und dabei besonderen Wert auf Pflanzungen im überwärmten, dicht bebauten Innenstadtbereich zu legen – auch wenn diese mit der notwendigen Anwuchspflege und aufwendigeren Baumaßnahmen besonders teuer sind", so Jähnigen.

Die St. Petersburger Straße ist als "Schwerpunkt" im Konzept (Seite 376) genannt.

Die Durchschnittskosten seien laut Rathaus in etwa wie in Leipzig. Die 10.000 Euro pro Baum ergeben sich auch aus der Herstellung der Baumgruben, Medienschutz und der Verkehrsführung an einer Bundesstraße.