Immer weniger Kita-Plätze werden gebraucht: Dresden holt Knirpse aus den Containern

Dresden - Noch 2009 galt Dresden als Deutschlands "Geburtenhauptstadt". Diese Entwicklung hat sich in ihr Gegenteil verkehrt, immer weniger Kinder kommen hier zur Welt. In den nächsten fünf Jahren möchte die Verwaltung deshalb elf Container-Kitas dichtmachen.

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (54, CDU). © Thomas Türpe

Denn die darin insgesamt rund 3500 zusammengefassten Kitaplätze wurden ursprünglich "zur temporären Nutzung aufgrund des zeitlich befristeten Anstiegs der Kinderzahlen errichtet", erklärte die Stadt.



Bis 2029 werden 200 Fachkräfte weniger benötigt. Doch Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (54, CDU) stellt mit Blick auf den städtischen Eigenbetrieb klar: "Es drohen keine Entlassungen."

Denn die Stadt will den Überhang an Personal nutzen, um die Betreuungsqualität der nachwachsenden Generation zu verbessern.

Von den Schließungen betroffene Erzieherinnen müssen sich jedoch einen neuen Arbeitsort suchen. Was das bedeutet, weiß Mutter Gina Rühle (33).

Sie schickt ihre beiden Töchter (4, 5) in die Einrichtung an der Jessener Straße 40 (120 Kinder, soll 2026 schließen). "Viele Betreuerinnen hatten gehofft, hier in Rente gehen zu können. Sie müssen bald woanders neu anfangen."