Wasserski Top, Baden Flop? So geht's jetzt an der Kiesgrube Leuben weiter

Dresden - Während die Container der Wasserskianlage bald ihren neuen Standort einnehmen, ist von einer offiziellen Badestelle an der Kiesgrube Leuben noch immer nichts zu sehen. Was ist los im Dresdner Südosten?

Gutachten folgt auf Gutachten: Seit der Stadtrat im Jahr 2019 beschloss, am See eine offizielle Badestelle einzurichten, wird das Vorhaben immer wieder nach hinten verschoben.

TAG24-Reporter Lennart Zielke. © privat

Nicht das Ende, aber doch eine Umstellung: An den Umzug der Container der Wasserskianlage landeinwärts werden sich die Sportler und Besucher wohl erst noch gewöhnen müssen. Viele erlebten am alten Standort mit Seeblick unvergessliche Sommertage.

Für den Neustart am neuen Standort - auf der grünen Wiese - kann man Martin Riedel und seinen Mitstreitern nur viel Erfolg wünschen. Er hält das Angebot für die Dresdner weiter aufrecht. Gleichzeitig steht die Stadtverwaltung jetzt in der Verantwortung, die anderen Aufgaben am See entschlossen anzugehen.

Bis heute fehlt eine offizielle, genehmigte Badestelle - ein unhaltbarer Zustand angesichts der hohen Besucherzahlen. Auch das Müllproblem ist offensichtlich: Fehlende Entsorgungsmöglichkeiten und mangelnde Pflege lassen den Ort verkommen. Wer am See spazieren geht, sieht schnell, dass es hier an grundlegender Infrastruktur mangelt.

Mit Blick auf die BUGA 2033 ist das besonders kritisch. Die Stadt plant, das Gelände einzubinden. Riedel wird als Pächter vieler Flächen für die Verwaltung erneut eine zentrale Rolle spielen. Was es jetzt braucht, sind verbindliche Planungen und sichtbare Verbesserungen vor Ort.