Millionen-Nachschlag für Sozialkosten: Parteien üben Kritik an OB Hilbert

Dresden - Dresden in Finanznot! Schon jetzt belasten Sparmaßnahmen, ab Januar verschärft eine Haushaltssperre die Lage weiter. Trotz des erst im März verabschiedeten Rotstift-Doppelhaushalts (für 2025/26) mit kommunalem Schuldenpaket klafft jetzt schon ein Loch in der Sozialkasse von über 43 Millionen Euro, das gestopft werden muss. Das wirft ernste Fragen auf.

Seine Zahlen werfen Fragen auf: OB Dirk Hilbert (54, FDP) kümmert sich seit 2023 um Dresdens Finanzen, was zuvor ein Beigeordneter getan hatte. © Norbert Neumann

Über elf Millionen Euro mehr für Eingliederungshilfen (für Menschen mit Behinderungen, Assistenzen etc.). Über acht Millionen Euro mehr an Unterkunftskosten für Bürgergeld-Haushalte.

Über vier Millionen Euro mehr für Bildung und Teilhabe (etwa Wohngeld- oder Kinderzuschlag). Höhere Pflegehilfen, gestiegene Umlagen - fast alles Pflichtaufgaben. Die Verwaltung begründet die Millionen-Lücke auch mit einem Anstieg von Leistungsberechtigten.

"Aber Achtung!", kritisierte Thomas Lehmann (46, CDU) die vom Rathaus vorgelegten Zahlen im Stadtrat. Denn die Entwicklung sei bereits absehbar gewesen.

So hatte OB Hilbert (54, FDP), der sich seit 2023 auch um Dresdens Finanzen kümmert, im ersten Haushaltsentwurf im November schon teils höhere Fallzahlen eingeplant.