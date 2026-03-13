Rathaus Dresden plant Riesen-Hochhäuser gleich neben den Gasometern

Dresden - Bekommt Dresden eine neue Skyline? Rund um die historischen Gasometer in Reick könnten Riesen-Hochhäuser entstehen. Das triste Gelände der ehemaligen Gasanstalt soll sein Antlitz verändern.

Imposant ragt der von Hans Erlwein entworfene Gasspeicher in den Himmel. Rechts davon sind Überreste eines älteren Gasometers zu sehen. In einem dritten Speicher sitzt heute das Panometer. © Norbert Neumann

Zwischen Großem Garten und Galopprennbahn ragt ein Industriedenkmal empor. Überbleibsel der früheren städtischen Gasanstalt prägen die Stadtsilhouette. Insbesondere der 68 Meter hohe Gasometer von Architekt Hans Erlwein (1874-1914). Wie lange bleibt das noch so?

Das Rathaus will genau hier zwei Hochhäuser mit 18 bzw. zwölf Geschossen hinstellen. Der 18-Geschosser soll laut Plan so hoch sein wie der Erlwein-Gasometer.

"Zusammen bilden die drei Hochpunkte ein Ensemble, das dieses Gebiet räumlich fasst und eine prägnante Silhouette verleiht", erklärt die Stadt. Die Hochhäuser sollen auch der Orientierung dienen, der Gasometer trotzdem sichtbar bleiben.

Die Hochhaus-Idee ist Teil eines Rahmenplans zur Belebung der weitgehend brachliegenden Fläche (17,5 Hektar groß).