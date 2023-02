Dresden macht Platz für 1600 Geflüchtete - auch in der City-Herberge?

Die Entscheidung, ob die ehemalige City-Herberge zur Flüchtlingsunterkunft wird, soll Anfang März fallen. © Steffen Füssel

Um all diese Flüchtlinge unterzubringen, baut das Rathaus weiter die Kapazitäten aus.

Seit Jahresbeginn geht eine weitere Unterkunft im ehemaligen Hotel "Prinz Eugen" in der Gustav-Hartmann-Straße 4 in Laubegast in Betrieb. Sie bietet Platz für 115 Personen und steht unbefristet zur Verfügung.

An der Provianthofstraße 2 und 4 in der Albertstadt wurde bis Ende 2024 ein Appartement-Haus für bis zu 115 Personen angemietet. Parallel dazu werden weitere Unterbringungsstandorte entwickelt.

Dazu zählt auch das Container-Heim in Sporbitz, das bis April fertig sein soll. Anfang März entscheidet der Stadtrat über die Anmietung der ehemaligen City-Herberge.

Für das gesamte Jahr 2023 rechnet das Rathaus mit 1600 Zuweisungen. Das sind in etwa so viele wie voriges Jahr.